Челябинск пережил самый теплый год за всю историю наблюдений

По данным синоптиков, положительные отклонения средних месячных температур от нормы наблюдались на протяжении всего года, за исключением июля, который оказался на 0,7 градуса холоднее обычного. Особенно теплыми выдались месяцы холодного времени года. При этом, в отличие от более засушливого 2020 года, в 2025 году выпало на 83 мм осадков больше среднемноголетней нормы.