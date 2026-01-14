Челябинск пережил самый теплый год за всю историю наблюдений

В Челябинске зафиксирован новый годовой температурный рекорд.
В Челябинске 2025 год стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Челябинский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«2025 год в Челябинске стал самым теплым годом за всю историю метеорологических наблюдений. Годовая температура составила +5,6 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего рекордсмена — 2020 года», — сообщает Челябинский ЦГМС.
По данным синоптиков, положительные отклонения средних месячных температур от нормы наблюдались на протяжении всего года, за исключением июля, который оказался на 0,7 градуса холоднее обычного. Особенно теплыми выдались месяцы холодного времени года. При этом, в отличие от более засушливого 2020 года, в 2025 году выпало на 83 мм осадков больше среднемноголетней нормы.
Ранее синоптики сообщали, что новогодние каникулы в Челябинске с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 года пройдут без выраженных аномалий: в новогоднюю ночь ожидалось около −11 градусов. С 7 января прогнозировалось понижение температуры и увеличение осадков.