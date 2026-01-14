Российские кошки заняли первые четыре места в рейтинге WCF в категории ветераны

Ранее сообщалось, что абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк, признанный самым титулованным в мире, вероятно, примет участие в выставке «Золотая лапа» в Москве в феврале. Владелица питомца отметила, что кот восстанавливается после насыщенного сезона, и подчеркнула важность работы заводчика и планы по дальнейшему разведению животного.