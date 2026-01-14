Российские кошки заняли первые четыре места в рейтинге WCF в категории ветераны

«В пятёрку лучших вошли курильский бобтейл, сибирская кошка, британская короткошерстная и манчкин, все из России», — говорится в сообщении.
Отдельно отмечается рейтинг для беспородных кошек: первые два места также достались российским питомцам. Российские заводчики и владельцы подчеркивают высокое качество разведения и условия содержания животных, что позволяет им конкурировать на мировом уровне.
Ранее абиссинский кот из России по имени Дарлен Флер Далмор Блэк получил титул самой титулованной кошки 2025 года. Он набрал более 19,7 тысячи баллов и стал чемпионом мира.
Ранее сообщалось, что абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк, признанный самым титулованным в мире, вероятно, примет участие в выставке «Золотая лапа» в Москве в феврале. Владелица питомца отметила, что кот восстанавливается после насыщенного сезона, и подчеркнула важность работы заводчика и планы по дальнейшему разведению животного.
