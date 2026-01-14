Ричмонд
Правозащитник сообщил, что экс-сенатор Арашуков ходит по колонии в «позе лебедя»

Правозащитник Иван Мельников рассказал о тяжёлых условиях, в которых содержится экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии «Чёрный дельфин». По словам Мельникова, при перемещении за пределами камеры Арашуков находится в наручниках и специфическом положении, в народе называемом «позой лебедя», когда руки подняты за спиной вверх. Об этом Мельников рассказал kp.ru.

Источник: Life.ru

Как отметил правозащитник, такие условия особенно тяжелы после относительно нормального содержания в следственном изоляторе «Лефортово». Попытки экс-сенатора улучшить условия, по словам эксперта, привели к дополнительному сроку — Арашуков получил 10 лет за попытку дачи взятки с этой целью.

Напомним, Рауф Арашуков был осуждён по громкому уголовному делу. Согласно приговору, он организовал два заказных убийства и в составе преступного сообщества участвовал в хищениях природного газа на сумму более 34 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший председатель совета директоров московского «Локомотива», предприниматель Сергей Липатов оказался связан с уголовным делом о заказных убийствах против миллиардера Валерия Цимбаева. Следствие считает, что Липатов заплатил Цимбаеву и нескольким людям, с которым он работал, деньги за организацию убийства директора юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения России Александра Фоминова.

