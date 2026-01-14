Правозащитник сообщил, что экс-сенатор Арашуков ходит по колонии в «позе лебедя»

Правозащитник Иван Мельников рассказал о тяжёлых условиях, в которых содержится экс-сенатор Рауф Арашуков в исправительной колонии «Чёрный дельфин». По словам Мельникова, при перемещении за пределами камеры Арашуков находится в наручниках и специфическом положении, в народе называемом «позой лебедя», когда руки подняты за спиной вверх. Об этом Мельников рассказал kp.ru.