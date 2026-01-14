Правозащитник сообщил, что экс-сенатор Арашуков ходит по колонии в «позе лебедя»

Как отметил правозащитник, такие условия особенно тяжелы после относительно нормального содержания в следственном изоляторе «Лефортово». Попытки экс-сенатора улучшить условия, по словам эксперта, привели к дополнительному сроку — Арашуков получил 10 лет за попытку дачи взятки с этой целью.
Напомним, Рауф Арашуков был осуждён по громкому уголовному делу. Согласно приговору, он организовал два заказных убийства и в составе преступного сообщества участвовал в хищениях природного газа на сумму более 34 миллиардов рублей.
