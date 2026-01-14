Синоптик рассказал о морозах в российских регионах на Крещение

Он отметил, что на втором месте — средняя полоса России, куда такое интенсивное похолодание придет в пятницу и будет распространяться с востока территории, постепенно продвигаясь назад. Температурный фон будет несколько менее жестким, и ночью местами, только в отдельных районах, ближе к востоку территории — Татарстан, Волговятский район, Удмуртия, Кировская область, — может быть минус 25−30 градусов. В центральных частях России в основном ожидается минус 20−25, в дневные часы — минус 15 градусов.