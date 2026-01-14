Синоптик рассказал о морозах в российских регионах на Крещение

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Аномальные морозы до минус 40 градусов ожидаются в Томской, Новосибирской областях до юга Красноярского края, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В первую очередь аномальные морозы до минус 40 градусов ожидаются в Томской, Новосибирской областях до юга Красноярского края. До минус 35 градусов понизится температура перед крещением в Омской (области — ред.), Алтайском крае. И похолодание, которое продлится до выходных дней, затронет и Уральские области», — рассказал Шувалов.
Он отметил, что на втором месте — средняя полоса России, куда такое интенсивное похолодание придет в пятницу и будет распространяться с востока территории, постепенно продвигаясь назад. Температурный фон будет несколько менее жестким, и ночью местами, только в отдельных районах, ближе к востоку территории — Татарстан, Волговятский район, Удмуртия, Кировская область, — может быть минус 25−30 градусов. В центральных частях России в основном ожидается минус 20−25, в дневные часы — минус 15 градусов.
«На западе, европейской территории, морозы будут несколько мягче. То есть минус 15−20 градусов — Псков, Великий Новгород, Санкт-Петербург, и днем минус 10−15 градусов. Но похолодание довольно существенное — (морозы — ред.) с преобладанием аномально холодной погоды на 5−10 градусов ниже нормы к Крещению захватят практически всю территорию Русской равнины, и на юге будет тоже отнюдь не тепло. В Краснодаре в отдельные ночи и до минус 10−12 может опускаться температура», — уточнил синоптик.