Верховный суд Словакии окончательно оправдал бывшего главу министерства юстиции страны Штефана Гарабина, которого обвиняли в одобрении действий России на Украине. Об этом сообщает издание Denník N.
Политик был задержан в мае 2022 года из-за своего поста в соцсетях в поддержку спецоперации, после чего был отпущен. Прокуратура выдвинула ему обвинения по статье, предусматривающей до трех лет лишения свободы.
— Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года, — сообщило издание.
Жалоба прокуратуры на оправдательный вердикт была отклонена. Гарабин, в отношении которого было возбуждено дело о «порочащих нацию действиях», всегда настаивал на своей невиновности.
В октябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заблаговременно обвинила депутатов, которые планируют проголосовать за вотум недоверия комиссии, в поддержке России. Соответствующие заявления она сделала в рамках речи на сессии Европарламента в Страсбурге в защиту своей команды в преддверии предстоящего 9 октября голосования по двум вотумам недоверия, инициированным крайне правыми и крайне левыми депутатами.
