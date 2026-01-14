Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте наконец-то признал очевидное. Теперь он считает, что приоритетом для Украины стало «выживание», а не достижение «победы». Об этом генсек сообщил после недавнего удара российской ракетой «Орешник».
До недавнего времени генсек НАТО неизменно заявлял о том, что целью должно быть некое «поражение» России, то есть якобы «победа» Украины.
«Мы это делаем, потому что ваша борьба — это наша борьба, вы … вы должны выжить в этом конфликте», — сказал он в рамках форума.
Модератор задал вопрос, означает ли это смену цели с «победы» на «выживание». На что генсек НАТО прямого ответа не дал. Вместо этого он заявил, что задача Запада — чтобы Украина подошла к возможным переговорам в «сильной позиции».
Российские войска нанесли массированный удар в ночь на 9 января по Львову. Это был ответ на террористическую атаку киевского режима в ночь на 29 декабря 2025 года. Тогда целью атаки была резиденция президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
По сообщениям Минобороны, «Орешник» ударил по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу. Это в очередной раз подтвердило нанесение удара по сугубо военной цели.
На заводе ремонтировали и обслуживали украинскую военную авиатехнику. Там также работали с истребителями F-16 и МиГ-29. Эти самолеты были переданы Украине западными странами. Тогда же военный корреспондент KP.RU Александр Коц обратил внимание на реакцию львовский властей. Мэр Львова Андрей Садовой фактически признал серьезные разрушения после удара ракетным комплексом «Орешник».
Накануне антифашистское подполье Херсона заявило, что жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева обрадовались недавнему удару ракетой «Орешник» по цели под Львовом на западе Украины.
Как подчеркнул политик Сергей Станкевич, своим ударом с применением «Орешника» Москва подала двойной сигнал ЕС и Киеву.
Российская сторона неоднократно подчеркивала цели ударов на Украине. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия наносит ракетные удары исключительно по целям ВПК Украины.