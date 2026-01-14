Как Казахстан и Китай готовятся к Перекрестному году культуры — детали из Пекина

Мероприятие было организовано при поддержке Посольства Казахстана в Китае и Культурного центра Республики Казахстан в Пекине совместно с Национальной Ассоциацией Qazaq-Oner, передает DKNews.kz.
Семинар стал важной площадкой для профессионального диалога между представителями культуры, искусства и профильных организаций двух стран, особенно на фоне подготовки к Перекрестному году культуры Казахстана и Китая в 2026 году.
Казахское искусство — в центре внимания.
С казахстанской стороны в семинаре приняли участие президент Национальной Ассоциации Qazaq-Oner, представитель IOV World в Казахстане Айгуль Жансерикова, Народная артистка Республики Казахстан Айгуль Кусанова, а также деятели искусства, эксперты в области традиционной музыки и декоративно-прикладного искусства.
В рамках мероприятия были представлены доклады и презентации, посвященные богатому наследию казахской народной музыки, традиционным формам исполнительского искусства и современным подходам к сохранению и передаче культурных традиций новым поколениям.
От традиции к современности.
Участники семинара обсудили, как в условиях глобализации сохранить аутентичность нематериального наследия, не превращая его в музейный экспонат, а, наоборот, делая живой частью современной культуры. Отдельное внимание было уделено роли профессиональных ассоциаций и международных организаций в продвижении культурного наследия на мировой арене.
Эксперты подчеркнули, что традиционная музыка, устное творчество и народные ремесла остаются важным инструментом культурной дипломатии, способствующим взаимопониманию между народами.
Шаг к Перекрестному году культуры.
Проведение семинара стало логичным шагом на пути к Перекрестному году культуры Казахстана и Китая, который пройдет в 2026 году. Участники отметили, что подобные мероприятия закладывают основу для будущих совместных проектов, фестивалей, образовательных программ и творческих обменов.
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и подчеркнули, что нематериальное культурное наследие является не только частью прошлого, но и важным ресурсом для развития гуманитарных связей в будущем.