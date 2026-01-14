КПРФ предложила увеличить трудовой стаж медработникам за работу в зонах КТО

«Эти люди часто находятся в командировках, вдали от семей — рискуют жизнью и своим здоровьем для того, чтобы помогать больным и пострадавшим в боевых действиях, и днем, и ночью, не оглядываясь на официальный график работы. Сколько пострадавших и раненых они вытащили с того света», — объяснил политик.