В России оценили шансы Елены Рыбакиной на победу на Australian Open-2026

Как рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата», Рыбакина — одна из главных конкуренток даже для первой ракетки мира, потому что именно ее игра «крайне неудобна».
«У Елены игра очень уже зрелая, мощная, активная. И, конечно же, ее подача доставляет много проблем соперницам, в том числе и Арине Соболенко, и Иге Швёнтек. Даже на быстром харде. Тем более Лена была в финале Australian Open, у нее очень хорошие шансы взять титул, потому что условия австралийской жары и климата ей очень подходят», — сказала олимпийская парница.
По ее словам, в Австралии крайне сложно, если ты играешь, например, два-три матча подряд в самый пик жары.
«На ночных матчах гораздо проще — есть возможность хотя бы какое-то время провести вне этого солнца палящего, которое, можно сказать, прожигает кожу до дыр. Поэтому если все сложится в этом плане благоприятно, то я уверена, что Лена Рыбакина может в этом сезоне выиграть турнир “Большого шлема”, — считает Веснина.
Ранее Елена Рыбакина показала новый образ для выступления на AusOpen-2026.