Кадры из 90-х: в Новосибирске появились фото празднования Старого Нового года в СССР — 10 снимков из прошлого

На кадрах из 90-х видно, как новосибирцы рады предстоящему празднику: целые очереди выстраивались у кондитерского магазина, счастливые женщины идут по улице с только что купленной искусственной елкой, ребенок выбирает украшения для новогоднего дерева, а на площади с ледовым городком гуляют веселые компании и семьи.