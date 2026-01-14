Кадры из 90-х: в Новосибирске появились фото празднования Старого Нового года в СССР — 10 снимков из прошлого

В советские времена Старый Новый год отмечали не хуже, чем обычный — с народными гуляниями, семейными застольями, подарками и украшенной елкой. Архивные фото с празднований и подготовки к ним публикует Сиб.фм.
Старый Новый год наступает в ночь с 13 на 14 января. Он отмечается по юлианскому календарю, согласно которому Рождество должно предшествовать Новому году.
На кадрах из 90-х видно, как новосибирцы рады предстоящему празднику: целые очереди выстраивались у кондитерского магазина, счастливые женщины идут по улице с только что купленной искусственной елкой, ребенок выбирает украшения для новогоднего дерева, а на площади с ледовым городком гуляют веселые компании и семьи.