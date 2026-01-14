Расследование трагедии в роддоме: анализы медработников проверяют три лаборатории

Перминова добавила, что по результатам предварительных исследований следов какой-либо инфекции в роддоме не обнаружено, однако проверки продолжатся. В частности, проверку в Новокузнецке проведет глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Будет изучаться обстановка не только в новокузнецком родильном доме, но и в роддомах в других российских регионах, чтобы установить, является ли трагедия с гибелью новорожденных единичной.