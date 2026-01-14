Расследование трагедии в роддоме: анализы медработников проверяют три лаборатории

Три лаборатории проверяют анализы, взятые у работников родильного дома в Новокузнецке, где погибли девять новорожденных.
«Пока есть у меня информация о том, что были сделаны все смывы, какие положено сделать с медицинских работников. Эти анализы направлены в три лаборатории, которые изучают их», — информирует глава комитета по соцполитике СФ Елена Перминова.
Перминова добавила, что по результатам предварительных исследований следов какой-либо инфекции в роддоме не обнаружено, однако проверки продолжатся. В частности, проверку в Новокузнецке проведет глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Будет изучаться обстановка не только в новокузнецком родильном доме, но и в роддомах в других российских регионах, чтобы установить, является ли трагедия с гибелью новорожденных единичной.
По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Кемеровскую область для оценки работы службы родовспоможения также направлены специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.
Напомним, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в родильном доме № 1 Новокузнецка приняли 234 родов, при этом девять младенцев не выжили. Ещё четыре младенца находятся в отделении интенсивной терапии под наблюдением медиков. Во вторник, 13 января, роддом временно приостановил прием рожениц в связи с проведением карантинных мероприятий.
По словам местных жителей, роддом в Новокузнецке пользовался дурной славой. В частности, одна из пациенток рассказала, как в этом медучреждении пациентку с COVID оставили в палате со здоровыми мамами и детьми.
Несколько месяцев назад этот роддом уже оказывался в центре некрасивого скандала. Врачей обвиняли в смерти младенца и грубости по отношению к роженице. Сообщалось, что медики при родовспоможении «оторвали руку» новорождённой девочке.
При этом причиной, приведшей к смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка Кемеровской области, могла стать нехватка медицинского персонала. На конец декабря 2025 года в акушерском стационаре Новокузнецка требовались семь акушерок, два неонатолога, 20 акушеров-гинекологов, 18 анестезиологов-реаниматологов, 45 медсестер и 16 медсестер-анестезистов.
Тем временем академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что персонал родильного дома № 1 в Новокузнецке не стал принимать необходимые меры после первого случая смерти новорожденного в учреждении из-за страха.
Какие ещё ужасы скрывал роддом, где умерли девять младенцев, читайте здесь на KP.RU.