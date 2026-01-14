В кинотеатрах Кургана фильм «Аватар 3» покажут по особой цене

«В кинотеатре “Пушка” в течение дня будет пять сеансов. Самый ранний в 9:10, когда фильм можно будет посмотреть за 550 рублей. Все остальные сеансы, начиная с 12:40 — по 650 рублей за билет. В кинотеатре “Ультра Синема” на 15 января это пока единственный фильм, который будет идти в течение всего дня. Сеанс в 10:15 — за 500 рублей, дневные — за 550, вечерние — за 650 рублей», — указано в афишах на сайтах кинотеатров.