В кинотеатрах Кургана фильм «Аватар 3» покажут по особой цене

В Кургане билеты на фильм «Аватар 3: пламя и пепел» будут стоить дороже обычного.
В кинотеатрах Кургана с 15 января начнут показывать фильм «Аватар 3: пламя и пепел» по особой цене. Именно на этот фильм билеты будут стоить 650 рублей, тогда как на все другие — не более 450. Это следует из афиш на сайтах кинотеатров.
«В кинотеатре “Пушка” в течение дня будет пять сеансов. Самый ранний в 9:10, когда фильм можно будет посмотреть за 550 рублей. Все остальные сеансы, начиная с 12:40 — по 650 рублей за билет. В кинотеатре “Ультра Синема” на 15 января это пока единственный фильм, который будет идти в течение всего дня. Сеанс в 10:15 — за 500 рублей, дневные — за 550, вечерние — за 650 рублей», — указано в афишах на сайтах кинотеатров.
В кинотеатре «Россия» фильм показывать не будут. В афише кинотеатра «Клумба» его также нет.
Ранее в кинотеатрах Кургана в новогодние каникулы взлетели цены на билеты. Чтобы сходить вдвоем в кино на вечерний сеанс, придется заплатить не менее тысячи рублей, тогда как перед праздниками билеты стоили около 330 рублей.