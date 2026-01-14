Еще один украинский политик под прицелом НАБУ: обыски начались у главы партии Зеленского «Слуга народа»

На Украине проводятся обыски у Давида Арахамии — руководителя парламентской фракции «Слуга народа» Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой источник.
«По нашей информации, обыски проходят у лидера Всеукраинского объединения “Батькивщина” Юлии Тимошенко и руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии», — говорится в сообщении.
Ранее НАБУ и САП объявили, что разоблачили лидера одной из парламентских фракций за попытку купить голоса депутатов при голосовании по законопроектам.
Накануне стало известно о проведении НАБУ обысков в офисе партии «Батькивщины». Ей руководит бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.
До этого с обысками нагрянули к водителю экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Тогда у него изъяли телефоны и электронные носители.