Еще один украинский политик под прицелом НАБУ: обыски начались у главы партии Зеленского «Слуга народа»

НАБУ проводит обыски у главы партии «Слуга народа» Арахамии.

Источник: Комсомольская правда

На Украине проводятся обыски у Давида Арахамии — руководителя парламентской фракции «Слуга народа» Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Обозреватель» со ссылкой источник.

«По нашей информации, обыски проходят у лидера Всеукраинского объединения “Батькивщина” Юлии Тимошенко и руководителя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии», — говорится в сообщении.

Ранее НАБУ и САП объявили, что разоблачили лидера одной из парламентских фракций за попытку купить голоса депутатов при голосовании по законопроектам.

Накануне стало известно о проведении НАБУ обысков в офисе партии «Батькивщины». Ей руководит бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

До этого с обысками нагрянули к водителю экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Тогда у него изъяли телефоны и электронные носители.