Минэнерго Казахстана подтвердило атаку дронов на два танкера у терминала КТК

Министерство энергетики Казахстана подтвердило атаку беспилотников на два танкера в акватории Черного моря вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Министерство энергетики Казахстана подтвердило атаку беспилотников на два танкера в акватории Черного моря вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

— Танкер «Matilda» под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз» подвергся атаке БПЛА. На судне зафиксирован взрыв без последующего горения, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Второй танкер, «Delta Harmony» под либерийским флагом, также был атакован. На нем возникло возгорание, которое было быстро ликвидировано. В обоих случаях обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. В Минэнерго подчеркнули, что грузовые танки были пусты, поэтому ущерба экспортным ресурсам Казахстана нет.

13 января стало известно, что танкер Matilda, зафрахтованный казахстанской компанией «Казмортрансфлот», подвергся атаке беспилотника рядом с объектом Каспийского трубопроводного консорциума.

11 января СМИ сообщили, что власти Великобритании разрешили военнослужащим захватывать суда «теневых флотов». По данным журналистов, в королевстве считают, что могут использовать закон о санкциях и об отмывании денег для одобрения военной силы.

