В Тюменской области в 2025 году родились семь детей с лишними пальцами

В Тюменской области в 2025 году зарегистрировали рождение семи детей с полидактилией — врожденной аномалией развития, при которой у ребенка формируется более пяти пальцев на руках или ногах. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Ведомство уточнило, что все новорожденные с особенностью развития взяты под диспансерное наблюдение профильных специалистов.