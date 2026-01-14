В Тюменской области в 2025 году родились семь детей с лишними пальцами

Операцию детям с полидактилией проводят в возрасте около года.
В Тюменской области в 2025 году зарегистрировали рождение семи детей с полидактилией — врожденной аномалией развития, при которой у ребенка формируется более пяти пальцев на руках или ногах. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Ведомство уточнило, что все новорожденные с особенностью развития взяты под диспансерное наблюдение профильных специалистов.
По данным ведомства, хирургическое лечение детям с лишними пальцами выполняют в детском травматолого-ортопедическом отделении Областной клинической больницы № 2. Там проводят полное обследование маленьких пациентов, оценивают состояние костей, суставов и мягких тканей, после чего формируют индивидуальный план вмешательства. Его проводят в возрасте одного года.
