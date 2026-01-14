Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер на 41-м году жизни от инфаркта, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Умер журналист нашего Sputnik Молдова Андрей Петрик. 40 лет всего было… Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт», — написала она в Telegram-канале.
Петрик работал в Sputnik с самого его основания, добавила она.
Симоньян принесла искренние соболезнования родным и близким. «Окажем всю необходимую помощь», — сообщила она.
