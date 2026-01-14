Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик

Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер от инфаркта на 41-м году жизни.

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик умер на 41-м году жизни от инфаркта, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Умер журналист нашего Sputnik Молдова Андрей Петрик. 40 лет всего было… Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт», — написала она в Telegram-канале.

Петрик работал в Sputnik с самого его основания, добавила она.

Симоньян принесла искренние соболезнования родным и близким. «Окажем всю необходимую помощь», — сообщила она.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше