Врачам выдали новый внедорожник для поездок к больным детям во Владивостоке

Детская поликлиника приморской столицы пополнила свой автопарк проходимой техникой. Теперь участковые врачи будут добираться до маленьких пациентов на новом санитарном автомобиле, который уже вышел на линию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Медицинское учреждение получило в свое распоряжение отечественный внедорожник Lada Niva Urban. Ключи от машины передали детской поликлинике № 3. Как отметило руководство, транспорт поступил в конце 2025 года. За это время специалисты успели оформить все документы, поставить авто на учет и провести техническое обслуживание.
Главный врач поликлиники Светлана Нагибко рассказала, что новый автомобиль не стал простаивать в гараже и уже задействован в работе. Необходимость в нем была острая: учреждение обслуживает огромную территорию с большим количеством приписного населения. Филиалы поликлиники разбросаны от района Молодежной до поселка Трудовое.
Теперь педиатры и медсестры смогут оперативнее посещать детей на дому, что особенно важно в сезон простуд. Кроме того, на новой «Ниве» медики будут перевозить анализы в лаборатории и доставлять лекарства.