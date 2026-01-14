Врачам выдали новый внедорожник для поездок к больным детям во Владивостоке

Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Детская поликлиника приморской столицы пополнила свой автопарк проходимой техникой. Теперь участковые врачи будут добираться до маленьких пациентов на новом санитарном автомобиле, который уже вышел на линию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Медицинское учреждение получило в свое распоряжение отечественный внедорожник Lada Niva Urban. Ключи от машины передали детской поликлинике № 3. Как отметило руководство, транспорт поступил в конце 2025 года. За это время специалисты успели оформить все документы, поставить авто на учет и провести техническое обслуживание.

Главный врач поликлиники Светлана Нагибко рассказала, что новый автомобиль не стал простаивать в гараже и уже задействован в работе. Необходимость в нем была острая: учреждение обслуживает огромную территорию с большим количеством приписного населения. Филиалы поликлиники разбросаны от района Молодежной до поселка Трудовое.

Теперь педиатры и медсестры смогут оперативнее посещать детей на дому, что особенно важно в сезон простуд. Кроме того, на новой «Ниве» медики будут перевозить анализы в лаборатории и доставлять лекарства.