Врачам выдали новый внедорожник для поездок к больным детям во Владивостоке

Главный врач поликлиники Светлана Нагибко рассказала, что новый автомобиль не стал простаивать в гараже и уже задействован в работе. Необходимость в нем была острая: учреждение обслуживает огромную территорию с большим количеством приписного населения. Филиалы поликлиники разбросаны от района Молодежной до поселка Трудовое.