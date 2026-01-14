Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер композитор Николай Шамшин

Заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени С.

Заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова, композитор Николай Шамшин, скончался в возрасте 51 года, сообщается в Telegram-канале театра.

Музыкант ушёл из жизни 13 января. В театре отметили, что благодаря Шамшину был восстановлен оркестр, а также воссозданы партитуры спектаклей. Он также способствовал записи новых фонограмм для постановок. В его творчестве сочетались традиции классической музыки и элементы джаза, а сам композитор исполнял партии бас-гитары и контрабаса в оркестре.