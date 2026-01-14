Умер композитор Николай Шамшин

Музыкант ушёл из жизни 13 января. В театре отметили, что благодаря Шамшину был восстановлен оркестр, а также воссозданы партитуры спектаклей. Он также способствовал записи новых фонограмм для постановок. В его творчестве сочетались традиции классической музыки и элементы джаза, а сам композитор исполнял партии бас-гитары и контрабаса в оркестре.