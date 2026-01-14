На Кипре отказали в убежище россиянину, которого подозревают в терроризме

Сообщается, что мужчина пытался въехать на Кипр незаконно, через неподконтрольную греческой стороне северную часть. На КПП «Ледра» в Никосии его задержали после проверки, которая показала, что он числится в базе Интерпола по «красному уведомлению» от России по возможному делу о терроризме.