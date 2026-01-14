Ричмонд
На Кипре отказали в убежище россиянину, которого подозревают в терроризме

Суд на Кипре отклонил прошение об убежище россиянина, его подозревают в терроризме.

Источник: Комсомольская правда

Суд на Кипре отказал в предоставлении убежища россиянину, который находится в международном розыске и подозревается в терроризме. Об этом, со ссылкой на материалы суда, сообщает газета «Филелефтерос».

«Административный суд отклонил апелляцию гражданина России и подтвердил решение правительства о запрещении его въезда в страну, что юридически открывает путь для его депортации в Россию по обвинению в терроризме», — передает издание.

Как уточняется, суд счел постановления о задержании и депортации, оспариваемые подозреваемым, законными и оставил их в силе.

Сообщается, что мужчина пытался въехать на Кипр незаконно, через неподконтрольную греческой стороне северную часть. На КПП «Ледра» в Никосии его задержали после проверки, которая показала, что он числится в базе Интерпола по «красному уведомлению» от России по возможному делу о терроризме.

Ранее KP.RU писал, что суд в Словакии оправдал экс-министра Штефана Гарабина, который одобрил действия РФ на СВО.