За каникулы российско-эстонскую границу пересекли более 22 тысяч человек

Ранее Турция получила от НАТО запрос направить свои истребители F-16 для участия в миссии воздушного патрулирования стран Балтии в 2026 году раньше запланированного срока. Четырёхмесячная смена в Эстонии идёт с августа по декабрь. Решение связано с усилением обороны альянса после нарушений воздушного пространства. Изначально Турция планировала дислокацию самолётов в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года. Министерство обороны Турции отказалось от комментариев, а в НАТО не ответили на запрос.