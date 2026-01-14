За каникулы российско-эстонскую границу пересекли более 22 тысяч человек

«В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года через таможенную границу, расположенную в МАПП Ивангород, проследовало 22300 человек. Свыше 7300 физических лиц прибыли с территории Эстонии, более 14900 использовали пункт пропуска в Ивангороде для выезда из России», — уточнила пресс-служба.
Наибольшая интенсивность пересечения границы была зафиксирована в период с 3 по 5 января, когда ежедневный поток превышал 2500 человек. К 8 января на сопредельной стороне стали образовываться крупные очереди из 100−200 человек, следующих и возвращающихся в Россию. Время ожидания в очереди в эстонском городе Нарва составляло от 4 до 10 часов.
Ранее Турция получила от НАТО запрос направить свои истребители F-16 для участия в миссии воздушного патрулирования стран Балтии в 2026 году раньше запланированного срока. Четырёхмесячная смена в Эстонии идёт с августа по декабрь. Решение связано с усилением обороны альянса после нарушений воздушного пространства. Изначально Турция планировала дислокацию самолётов в Румынии с декабря 2026 по март 2027 года. Министерство обороны Турции отказалось от комментариев, а в НАТО не ответили на запрос.
