Умер Николай Шамшин, композитор и заведующий музчастью Театра Образцова

Умер композитор Николай Шамшин, заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова. Об этом информирует пресс-служба театра.
«13 января на 52-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра Николай Евгеньевич Шамшин. Замечательный человек, настоящий профессионал, одаренный композитор и аранжировщик, великолепный музыкант», — сказано в релизе.
В театре сообщили, что Шамшин не только сыграл значительную роль в восстановлении оркестра, воссоздании партитур спектаклей и записей новых фонограмм, но и сам исполнял партии бас-гитары и контрабаса.
