Умер Николай Шамшин, композитор и заведующий музчастью Театра Образцова

Композитор Шамшин из Театра Образцова умер в 51 год.

Источник: Комсомольская правда

Умер композитор Николай Шамшин, заведующий музыкальной частью Государственного академического центрального театра кукол имени Образцова. Об этом информирует пресс-служба театра.

«13 января на 52-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра Николай Евгеньевич Шамшин. Замечательный человек, настоящий профессионал, одаренный композитор и аранжировщик, великолепный музыкант», — сказано в релизе.

В театре сообщили, что Шамшин не только сыграл значительную роль в восстановлении оркестра, воссоздании партитур спектаклей и записей новых фонограмм, но и сам исполнял партии бас-гитары и контрабаса.

Накануне сообщалось, что умер Сергей Баневич, российский композитор из Санкт-Петербурга и заслуженный деятель искусств России.

Также стало известно, что в декабре 2025 года в возрасте 86 лет умер Геннадий Белов, известный советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что умер Григорий Корчмар, известный композитор из Петербурга.