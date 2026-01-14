Украинцы массово закупаются хлебом, опасаясь закрытия магазинов

Жители Киева и Киевской области начали активно запасаться продуктами первой необходимости на фоне перебоев с электроснабжением. По данным украинских СМИ, в магазинах стремительно раскупают хлеб и питьевую воду из-за опасений временного закрытия торговых точек.
Ранее сообщалось, что ряд сетевых супермаркетов в столице приостановили работу из-за отсутствия электричества. Это вызвало ажиотажный спрос, о чем свидетельствуют кадры из социальных сетей с пустеющими полками и очередями в торговых залах.
Ситуация осложняется масштабными аварийными и плановыми отключениями электроэнергии, в результате которых Киев и некоторые населенные пункты области оказались практически полностью обесточены. На этом фоне жители стремятся заранее обеспечить себя базовыми товарами.
Ранее сообщалось, что в Киеве наступил почти полный блэкаут. Как заявил замминистра энергетики Украины Николай Колесник, сейчас нет погнозов по срокам восстановления электроснабжения в городе.