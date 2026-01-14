Украинцы массово закупаются хлебом, опасаясь закрытия магазинов

Ранее сообщалось, что ряд сетевых супермаркетов в столице приостановили работу из-за отсутствия электричества. Это вызвало ажиотажный спрос, о чем свидетельствуют кадры из социальных сетей с пустеющими полками и очередями в торговых залах.