Три жителя Свердловской области не забрали выигранные в лотерею полмиллиарда

Три жителя Свердловской области стали победителями лотерей «Столото» в январе 2026 года, выиграв в общей сумме почти полмиллиарда рублей. Однако ни один из них еще не обратился за получением денег. Об этом сообщили представители компании.
В «Столото» сообщили, что с 1 по 13 января было выиграно около 500 миллионов рублей в трех разных розыгрышах.
— Возможно, он или она еще не знают о своем везении, — предположил представитель компании в беседе с Ura.ru.
Первыми счастливчиками года стали жители Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей. Каждому из них досталось более 333 миллионов рублей.
В новогодней лотерее «Мечталлион», где в общей сложности разыгрывалось свыше 1,5 миллиарда рублей, 66 россиян стали миллионерами. Два из них выиграли по 58 миллионов рублей и стали мультимиллионерами. Кроме того, 64 россиянина также получили миллионные выигрыши: один из участников выиграл два миллиона рублей, а остальные 63 человека — по одному миллиону рублей.
Ранее в пресс-службе компании «Столото» рассказали, что электромонтажник из Пермского края выиграл в лотерею более 31 миллиона рублей, не угадав ни одного числа.