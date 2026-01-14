Три жителя Свердловской области не забрали выигранные в лотерею полмиллиарда

В новогодней лотерее «Мечталлион», где в общей сложности разыгрывалось свыше 1,5 миллиарда рублей, 66 россиян стали миллионерами. Два из них выиграли по 58 миллионов рублей и стали мультимиллионерами. Кроме того, 64 россиянина также получили миллионные выигрыши: один из участников выиграл два миллиона рублей, а остальные 63 человека — по одному миллиону рублей.