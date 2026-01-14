Ричмонд
Украина атаковала американский танкер Delta Harmony в Чёрном море

На подходе к терминалу КТК был атакован танкер США.

Источник: Комсомольская правда

Американский танкер Delta Harmony подвергся атаке на подходе к терминалу КТК. На борту никто не пострадал, и судно направляется в порт. Об этом сообщает агентство Reuters.

Происшествие не нарушило работу оператора Тенгизского месторождения, нефть с которого должна была поступить на танкер. Компания «Тенгизшевройл», являющаяся оператором, принадлежит Chevron (50%) и ExxonMobil (25%).

По уточнениям, компания Chevron следит за обстановкой, согласовывая свои шаги с судовладельцем и властями.

Накануне атаке беспилотника подверглось судно, которое должно было принять груз нефти на объекте Каспийского трубопроводного консорциума. Танкер был зафрахтован казахстанской организацией.

До этого KP.RU писал, что у берегов Турции нефтяной танкер «Эльбус» под флагом Палау был атакован беспилотником.

Кроме того, еще в декабре официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что атаки на танкеры в Черном море нарушают международное право.

