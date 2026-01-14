Украина атаковала американский танкер Delta Harmony в Чёрном море

Американский танкер Delta Harmony подвергся атаке на подходе к терминалу КТК. На борту никто не пострадал, и судно направляется в порт. Об этом сообщает агентство Reuters.
Происшествие не нарушило работу оператора Тенгизского месторождения, нефть с которого должна была поступить на танкер. Компания «Тенгизшевройл», являющаяся оператором, принадлежит Chevron (50%) и ExxonMobil (25%).
По уточнениям, компания Chevron следит за обстановкой, согласовывая свои шаги с судовладельцем и властями.
Накануне атаке беспилотника подверглось судно, которое должно было принять груз нефти на объекте Каспийского трубопроводного консорциума. Танкер был зафрахтован казахстанской организацией.
До этого KP.RU писал, что у берегов Турции нефтяной танкер «Эльбус» под флагом Палау был атакован беспилотником.
Кроме того, еще в декабре официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что атаки на танкеры в Черном море нарушают международное право.