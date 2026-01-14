Ричмонд
Стал известен топ-3 худших магазинов Новосибирска

Сайт nsk.aif.ru составил антирейтинг магазинов Новосибирска по отзывам покупателей на 2ГИС. Эксперты отметили три точки, куда лучше не ходить за продуктами.

Источник: Сиб.фм

Лидером антирейтинга стал «Быстроном» на площади Карла Маркса, 3 с рейтингом 2,3. Покупатели жалуются на хаотичное расположение товаров, отсутствие систематизации и незнание персоналом, где что находится.

«Чтобы купить кофе и сахар, нужно обойти весь магазин дважды», — пишет Василий Николаевич.

На втором месте оказался «Магнит» на проспекте Дзержинского, 9, оценённый посетителями на твёрдую «троечку». Люди жалуются на грязь, старые или отсутствующие ценники, разбросанные тележки с товаром и недовольны качеством продукции пекарни.

Замыкает тройку «Ашан» на улице Ватутина, 107 с рейтингом 3,2. Покупатели отмечают несвежие фрукты и овощи, просроченное мясо, высокие цены, грубый персонал и медленное обслуживание.

«Консультанты неуважительно относятся к покупателям, одна даже послала матом», — делятся комментаторы.