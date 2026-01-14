Ричмонд
Стоимость биткоина превысила $95 тыс. впервые с 17 ноября

Биткоин превысил $95 тыс. на платформе Binance впервые с 17 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Источник: Life.ru

На 01:11 мск курс криптовалюты вырос на 4,8% и составил $95,743 тыс. К 01:21 мск темп роста снизился, и цена опустилась до $95,449 тыс., увеличившись на 4,52% относительно предыдущего значения.

Ранее Банк России зафиксировал: в ноябре биткоин стал самым убыточным активом для инвесторов, считающих доходность в рублях. Несмотря на исторический максимум 6 октября (выше $126 тыс.), в ряде валют — включая евро, франк и рубль — биткоин так и не обновил пики. По расчётам регулятора, ноябрь закончился для биткоина падением доходности на 19,9%, с начала года — на 25,7%, а за 12 месяцев — на 31,9%.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.