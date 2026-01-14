Стоимость биткоина превысила $95 тыс. впервые с 17 ноября

Ранее Банк России зафиксировал: в ноябре биткоин стал самым убыточным активом для инвесторов, считающих доходность в рублях. Несмотря на исторический максимум 6 октября (выше $126 тыс.), в ряде валют — включая евро, франк и рубль — биткоин так и не обновил пики. По расчётам регулятора, ноябрь закончился для биткоина падением доходности на 19,9%, с начала года — на 25,7%, а за 12 месяцев — на 31,9%.