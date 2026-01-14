Россиянам объяснили, какую выплату можно получить по советской сберкнижке

По ее словам, максимальный коэффициент получают те, кто родился до 1945 года и их наследники, а также те, чей вклад до сих пор действует или был закрыт после 1996 года. Закрывшие раньше получат меньше. При этом один рубль 1991 года приравнивается к рублю 2026-го.