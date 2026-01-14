Ричмонд
Эксперт спрогнозировала снижение бедности в России

РИА Новости: Карцева заявила, что уровень бедности в России продолжит снижаться.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Уровень бедности в России продолжит постепенно снижаться, рассказала РИА Новости заместитель директора института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева.

«Можно предположить, что уровень бедности продолжит постепенное снижение», — сказала Карцева в ответ на вопрос, каким по итогам года может оказаться уровень бедности в России.

Она отметила, что основным драйвером для этого будет рост заработных плат и развитие системы поддержки семей с детьми. В основном рост коснется низких доходов, уже сейчас есть снижение разрыва заработных плат 10% сотрудников с самыми низкими зарплатами и 10% наиболее высокооплачиваемых.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2025 года составила 9,4 миллиона человек, или 6,5% жителей страны.