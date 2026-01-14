Миронов предложил создать фонд по выплате алиментов

«В целом нововведение правильное. Такая информация будет полезна, например, для оценки финансовой добросовестности человека при заключении сделок. Но одиноким матерям от этого ни горячо, ни холодно. Денег реестр им не добавит, долги не выплатит, а значит, надо не просто заносить должников в “позорный список”, а добиваться оперативных выплат. Делать это нужны через государственный алиментный фонд, на создании которого уже давно настаивает наша партия», — сказал Миронов РИА Новости.