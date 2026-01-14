Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин лично курирует расследование жестокого убийства в новогоднюю ночь в Уссурийске

15-летний подросток забил до смерти своего собутыльника.

Источник: PrimaMedia.ru

Главе СК РФ Александру Бастрыкину предоставят доклад о расследовании уголовного дела, связанного с гибелью мужчины в Приморье, сообщила пресс-служба краевого Следкома.

«В Уссурийске в новогоднюю ночь 15-летний подросток нанёс множественные удары по голове и телу мужчине, от которых тот впоследствии скончался. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Назначены комплексные судебные экспертизы, проводятся допросы свидетелей, собираются характеризующие материалы. Руководителю следственного управления по Приморскому краю Эдуарду Трубчику поручено лично доложить главе ведомства о результатах проведённых следственных действий и выявленных обстоятельствах преступления.