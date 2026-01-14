Бастрыкин лично курирует расследование жестокого убийства в новогоднюю ночь в Уссурийске

«В Уссурийске в новогоднюю ночь 15-летний подросток нанёс множественные удары по голове и телу мужчине, от которых тот впоследствии скончался. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.