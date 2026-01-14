Трамп ответил на нежелание жителей Гренландии быть частью США: «Это их проблема»

Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие у гренландцев желания войти в состав США — это «их проблема». Свою позицию он высказал в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс.
Журналисты попросили Трампа прокомментировать слова премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена. Тот ранее заявил, что остров не хочет входить в состав США и предпочитает оставаться с Данией.
«Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — заявил хозяин Белого дома.
Ранее американский президент вновь начал активно высказываться по поводу присоединения Гренландии к США. Накануне от заявил, что вся оборона Гренландии состоит из пары собачьих упряжек.
В свою очередь политолог Сергей Федоров спрогнозировал, что Евросоюз предложит Трампу некую совместную миссию в Гренландии.