В Госдуме рассказали о максимальном размере пособия по беременности и родам

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В России максимальный размер пособия по беременности и родам может составить более 1,1 миллиона рублей в 2027 году, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Пособие по беременности и родам в 2027 году может составить 1 100 437 рублей с учетом инфляции», — сказала Буцкая.
Кроме того, парламентарий напомнила, что согласно принятому бюджету на ближайшие три года, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит 955 836 рублей.