Новый офис МФЦ открылся в Находке

В отделении «Мои Документы» оборудовали четыре окна и зону доступа к «Госуслугам».

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае заработало еще одно отделение многофункционального центра. Современный офис открылся в Находке и уже начал прием посетителей. Теперь получать государственные услуги стало проще и комфортнее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Новое пространство «Мои Документы» распахнуло двери по адресу: Находкинский проспект, 1Е. Офис находится в хорошей транспортной доступности, совсем рядом с автобусной остановкой, так что добраться туда не составит труда.

Внутри все сделано для удобства людей. Чтобы очередей было меньше, специалисты ведут прием сразу в четырех окнах выдачи и приема документов. Пока идет оформление, посетители могут расположиться в комфортной зоне ожидания.

Также здесь организовали бесплатный доступ к порталу «Госуслуги» для тех, у кого нет возможности воспользоваться сервисом из дома. На месте работают опытные сотрудники, готовые помочь с любым вопросом.