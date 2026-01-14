Новый офис МФЦ открылся в Находке

В Приморском крае заработало еще одно отделение многофункционального центра. Современный офис открылся в Находке и уже начал прием посетителей. Теперь получать государственные услуги стало проще и комфортнее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Новое пространство «Мои Документы» распахнуло двери по адресу: Находкинский проспект, 1Е. Офис находится в хорошей транспортной доступности, совсем рядом с автобусной остановкой, так что добраться туда не составит труда.
Внутри все сделано для удобства людей. Чтобы очередей было меньше, специалисты ведут прием сразу в четырех окнах выдачи и приема документов. Пока идет оформление, посетители могут расположиться в комфортной зоне ожидания.
Также здесь организовали бесплатный доступ к порталу «Госуслуги» для тех, у кого нет возможности воспользоваться сервисом из дома. На месте работают опытные сотрудники, готовые помочь с любым вопросом.