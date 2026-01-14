Ричмонд
Вайдель: Нехватка российских энергоресурсов ведет к краху бизнес-модели ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что отказ от российских энергоресурсов ведет к краху экономической модели Германии. Об этом она сообщила журналистам по итогам заседания фракции АдГ в Бундестаге.

По мнению Вайдель, для восстановления конкурентоспособности стране необходимо вернуться к атомной энергетике и возобновить закупки доступных газа и нефти из России. Она назвала нынешнюю политику «провальным экспериментом по энергетическому переходу», который следует немедленно прекратить.

— Недостающие ресурсы из России приводят к краху всей бизнес-модели Германии, которая исключительно хорошо работала на протяжении десятилетий, — подчеркнула политик.

Она напомнила, что именно низкие энергозатраты обеспечивали лидерство страны в промышленности и технологиях, передает ТАСС.

Объем поставок газа из России в Европейский союз (ЕС) по итогам 2025 года сократился до 37,99 миллиарда кубометров. Согласно данным компании Bruegel, Москва заняла третье место среди основных поставщиков газа в Европу.

Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
