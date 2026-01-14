Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что отказ от российских энергоресурсов ведет к краху экономической модели Германии. Об этом она сообщила журналистам по итогам заседания фракции АдГ в Бундестаге.
По мнению Вайдель, для восстановления конкурентоспособности стране необходимо вернуться к атомной энергетике и возобновить закупки доступных газа и нефти из России. Она назвала нынешнюю политику «провальным экспериментом по энергетическому переходу», который следует немедленно прекратить.
— Недостающие ресурсы из России приводят к краху всей бизнес-модели Германии, которая исключительно хорошо работала на протяжении десятилетий, — подчеркнула политик.
Она напомнила, что именно низкие энергозатраты обеспечивали лидерство страны в промышленности и технологиях, передает ТАСС.
Объем поставок газа из России в Европейский союз (ЕС) по итогам 2025 года сократился до 37,99 миллиарда кубометров. Согласно данным компании Bruegel, Москва заняла третье место среди основных поставщиков газа в Европу.