Вайдель: Нехватка российских энергоресурсов ведет к краху бизнес-модели ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что отказ от российских энергоресурсов ведет к краху экономической модели Германии. Об этом она сообщила журналистам по итогам заседания фракции АдГ в Бундестаге.