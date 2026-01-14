Гарвардский астрофизик рассчитал траекторию межзвёздного объекта 3I/ATLAS

Согласно расчётам, 17 марта 3I/ATLAS приблизится к спутнику Юпитера — Евфеме, отметил Лёб. По его данным, минимальное расстояние между объектом и спутником составит 30,46 миллиона километров.
Учёный уточнил, что 3I/ATLAS может быть не только межзвёздной кометой, как склонны считать большинство экспертов, но и искусственным объектом, потенциально представляющим собой крупный инопланетный корабль. Он подчеркнул, что 18 ноября объект пройдёт на расстоянии 53,445 миллиона километров от Юпитера, что почти совпадает с так называемой сферой Хилла — границей, где притяжение планеты сильнее солнечного.
Лёб добавил, что именно на таком расстоянии космический корабль мог бы запустить спутник на орбиту планеты. По его мнению, наблюдаемое поведение объекта не противоречит его вычислениям и может быть объяснено искусственной конструкцией или необычной кометной активностью.
Ранее сообщалось, что траектория полёта 3I/ATLAS вызвала настороженность у NASA. Учёные из сообщества All Day Astronomy отметили, что объект демонстрирует аномальное поведение и ориентирован относительно Солнца, что расходится с существующими моделями комет. По их словам, снимки показывают «организованную структуру», требующую пересмотра текущих теорий о движении межзвёздных тел.
