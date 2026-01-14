Гарвардский астрофизик рассчитал траекторию межзвёздного объекта 3I/ATLAS

Учёный уточнил, что 3I/ATLAS может быть не только межзвёздной кометой, как склонны считать большинство экспертов, но и искусственным объектом, потенциально представляющим собой крупный инопланетный корабль. Он подчеркнул, что 18 ноября объект пройдёт на расстоянии 53,445 миллиона километров от Юпитера, что почти совпадает с так называемой сферой Хилла — границей, где притяжение планеты сильнее солнечного.