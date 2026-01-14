В ОП предложили изменить сумму родового сертификата: на сколько ее хотят поднять

В России предложили поднять сумму родового сертификата до 33 тыс. рублей. Его текущий размер в 12 тыс. рублей остается почти неизменным уже два десятилетия и давно не отвечает экономическим реалиям. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Он указал, что сертификат ввели в 2007 году с суммой 11 тыс. рублей, а затем ее увеличили до 12 тыс. рублей. Это повышение не компенсирует инфляцию, накопленную за все эти годы.
«Его стоимость должна быть не ниже 33 тыс. рублей. Это с учетом того, что 1 тыс. рублей была добавлена несколько лет назад для осуществления доабортного консультирования», — сказал он в беседе с ТАСС.
Рыбальченко указал, что повышенный размер сертификата особенно важен для многодетных матерей и женщин старше 30 лет. Именно они, по его словам, чаще всего требуют усиленного медицинского сопровождения.
Как рассказал ранее депутат Алексей Говырин, в 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составит 737 тыс. рублей.