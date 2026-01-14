В Братске задержали мужчину, бросившего петарду в капюшон прохожему

В Братске задержали иностранца, который в новогоднюю ночь бросил петарду в капюшон случайному прохожему. Об этом случае полиция узнала из публикации в социальных сетях.
— После броска между мужчинами началась драка, но зачинщик успел скрыться. Во время розыска его личность была установлена. Им оказался 25-летний парень. На допросе он пояснил, что совершил это из хулиганских побуждений, — рассказали в МУ МВД России «Братское».
В отношении иностранца составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Также его действия будут дополнительно оцениваться по статье о побоях.
