Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске задержали мужчину, бросившего петарду в капюшон прохожему

Составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске задержали иностранца, который в новогоднюю ночь бросил петарду в капюшон случайному прохожему. Об этом случае полиция узнала из публикации в социальных сетях.

— После броска между мужчинами началась драка, но зачинщик успел скрыться. Во время розыска его личность была установлена. Им оказался 25-летний парень. На допросе он пояснил, что совершил это из хулиганских побуждений, — рассказали в МУ МВД России «Братское».

В отношении иностранца составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Также его действия будут дополнительно оцениваться по статье о побоях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 17-летний житель Ангарска обвиняется в преступлениях, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ в составе организованной группы.