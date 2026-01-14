Life.ru узнал, почему зимой растут платёжки за ЖКХ и где искать ошибки

А ранее сенатор Наталья Мельникова рассказала, что пенсионеры могут получить помощь с оплатой ЖКХ. Если на коммуналку уходит больше 22% от всех денег, которые получает пожилой человек и его семья, то им положена субсидия. По её словам, размер субсидии напрямую связан с расходами на жильё и коммунальные услуги, но эти расходы будут оцениваться по региональным стандартам.