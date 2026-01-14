Life.ru узнал, почему зимой растут платёжки за ЖКХ и где искать ошибки

Сумма за отопление в квитанции формируется из нескольких составляющих. Основными являются объём потребленного тепла, который может рассчитываться по показаниям общедомового или индивидуального прибора учёта, либо по утверждённому нормативу на квадратный метр площади жилья, а также действующий тариф. Именно площадь квартиры является одной из базовых величин для расчёта, и её следует сверять со сведениями в Едином государственном реестре недвижимости.
Каплан Панеш.
Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.
Панеш подчеркнул, что рост зимних платежей может быть вызван переходом на оплату в отопительный период, корректировкой на основе фактического потребления предыдущего года, ежегодной индексацией тарифов или ошибками в данных. Наиболее частые неточности включают неправильную площадь квартиры, неверное число зарегистрированных жильцов, некорректное применение тарифов, начисление услуг, которых нет в доме, и расхождения между показаниями приборов и данными квитанции.
Для проверки начислений следует сверять адрес, площадь, личные данные, показания приборов учёта и актуальные тарифы. Резкий рост платежа без очевидной причины является основанием для письменного обращения в управляющую компанию или товарищество собственников жилья с требованием провести проверку расчётов и дать разъяснения. По закону, исполнитель услуг обязан предоставить ответ.
Если управляющая организация не реагирует или отказывается исправлять ошибку, следует обращаться в контролирующие органы. Основной инстанцией является Государственная жилинспекция региона, которая проводит проверки деятельности управляющих компаний. Также с жалобой на нарушение прав потребителей можно обратиться в Роспотребнадзор. В ситуациях систематических нарушений, затрагивающих интересы многих жильцов, эффективным может быть коллективное обращение или жалоба в прокуратуру. Крайней мерой является обращение в суд для взыскания излишне уплаченных средств.
«Важным аспектом защиты своих прав является также перерасчёт платы за отопление при некачественной услуге. Если температура в жилом помещении в отопительный сезон опускается ниже установленного норматива, граждане имеют право на уменьшение платы. Нормативы следующие: в жилых комнатах и кухне — не ниже +18°C, в угловых комнатах — +20°C, в ванной — +25°C. При температуре в жилой комнате ниже +14°C оплата за отопление не начисляется вообще», — отметил Панеш.
А для перерасчёта необходимо зафиксировать температуру сертифицированным термометром и составить акт с представителем управляющей компании. За каждый градус отклонения от нормы сумма снижается на 0,15% за час. Депутат также напомнил, что с 1 марта 2026 года крайний срок внесения платежа сдвигается на 15-е число месяца, следующего за расчётным, а начисление пеней начинается с 31-го дня после этой даты.
А ранее сенатор Наталья Мельникова рассказала, что пенсионеры могут получить помощь с оплатой ЖКХ. Если на коммуналку уходит больше 22% от всех денег, которые получает пожилой человек и его семья, то им положена субсидия. По её словам, размер субсидии напрямую связан с расходами на жильё и коммунальные услуги, но эти расходы будут оцениваться по региональным стандартам.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.