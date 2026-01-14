Ричмонд
Власти нашли способ побороть бурный рост цен на бензин

Для стабилизации цен на бензин власти могут обязать нефтяные компании продавать часть топлива напрямую потребителям, минуя посредников. Речь идет о введении норматива продаж до 1% производимого бензина и дизеля в мелкооптовом сегменте рынка для АЗС, аграриев и промышленных потребителей. Это следует из поручения вице-премьера Александра Новака.

Нефтяников обяжут продавать бензин напрямую АЗС для сдерживания цен.

Для стабилизации цен на бензин власти могут обязать нефтяные компании продавать часть топлива напрямую потребителям, минуя посредников. Речь идет о введении норматива продаж до 1% производимого бензина и дизеля в мелкооптовом сегменте рынка для АЗС, аграриев и промышленных потребителей. Это следует из поручения вице-премьера Александра Новака.

«Вице-премьер РФ Александр Новак дал распоряжение Минэнерго, ФАС и Петербургской бирже проработать вопрос введения обязательного норматива биржевых продаж бензина и дизеля в мелкооптовом сегменте рынка в размере до 1% от производства. Одновременно предлагается сократить объем продаж топлива крупным оптом», — сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.

Эксперты считают, что мера поможет мелкооптовым потребителям, включая независимые АЗС, закупать топливо напрямую у нефтяников без наценки трейдеров. Однако некоторые аналитики полагают, что влияние на розничные цены будет незначительным. Инициатива обсуждается на фоне значительного роста цен на топливо в 2025 году, когда бензин подорожал более чем на 10%, и повышения стоимости на один рубль уже в начале 2026 года из-за роста акцизов и НДС.

Решение о введении норматива мелкооптовых продаж топлива принимается на фоне удорожания владения автомобилями: с 1 января 2026 года в России на 20% повышен утильсбор для машин мощнее 160 л. с., а к 2030 году его планируют поэтапно увеличить до 85%. Эти меры, по замыслу властей, должны стимулировать локализацию автопроизводства и снизить зависимость от импорта.

