Власти нашли способ побороть бурный рост цен на бензин

Эксперты считают, что мера поможет мелкооптовым потребителям, включая независимые АЗС, закупать топливо напрямую у нефтяников без наценки трейдеров. Однако некоторые аналитики полагают, что влияние на розничные цены будет незначительным. Инициатива обсуждается на фоне значительного роста цен на топливо в 2025 году, когда бензин подорожал более чем на 10%, и повышения стоимости на один рубль уже в начале 2026 года из-за роста акцизов и НДС.