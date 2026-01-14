Умер Андрей Петрик, 40-летний журналист Sputnik Молдова

Умер Андрей Петрик, корреспондент Sputnik Молдова. Причиной смерти 40-летнего журналиста стал инфаркт. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Умер журналист нашего Sputnik Молдова Андрей Петрик. 40 лет всего было… Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт», — написала Симоньян в Telegram-канале. Она также выразила искренние соболезнования родным и близким скончавшегося журналиста.
