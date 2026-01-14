Ричмонд
Умер Андрей Петрик, 40-летний журналист Sputnik Молдова

40-летний журналист Петрик умер от инфаркта.

Источник: Комсомольская правда

Умер Андрей Петрик, корреспондент Sputnik Молдова. Причиной смерти 40-летнего журналиста стал инфаркт. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Умер журналист нашего Sputnik Молдова Андрей Петрик. 40 лет всего было… Еще вчера записывал программу, и вдруг — инфаркт», — написала Симоньян в Telegram-канале. Она также выразила искренние соболезнования родным и близким скончавшегося журналиста.

Ранее сообщалось, что на 55-м году жизни умер спортивный журналист Иван Швец. У него оторвался тромб во время тренировки. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в Костроме ушёл из жизни знаменитый журналист и фотохудожник Леонид Маркеев.

Также сообщалось, что 41-летний австралийский журналист Маккензи-Макхарг скончался после падения с крыши здания в Лос-Анджелесе.

