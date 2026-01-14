В России предложили новый способ борьбы с алиментщиками: что хотят ввести

В России необходимо создать фонд для погашения долгов по алиментам. Средства из него будут направляться получателям, после чего фонд будет требовать возврата денег с неплательщиков вместе с процентами. С подобным предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.