В России предложили новый способ борьбы с алиментщиками: что хотят ввести

В Госдуме хотят создать фонд по выплате алиментов.

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо создать фонд для погашения долгов по алиментам. Средства из него будут направляться получателям, после чего фонд будет требовать возврата денег с неплательщиков вместе с процентами. С подобным предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Как ранее сообщило Минцифры, на «Госуслугах» начал работать реестр злостных алиментщиков. В нем фигурируют должники, которых либо привлекали к ответственности, включая уголовную, либо разыскивают приставы.

По его словам, предложение простое: фонд за счет бюджета покрывает задолженность по алиментам, а затем возвращает эти деньги, взыскивая их с должника уже с набежавшими процентами за просрочку.

«Когда речь пойдет о возврате бюджетных денег, должников найдут быстро. Заплатят они сполна и вряд ли потом захотят затевать подобные игры», — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Накануне юрист Ольга Новикова сообщила, что с 2026 года изменился порядок начисления алиментов на детей.