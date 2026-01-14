ЯНАО вошел в число регионов с самым высоким прожиточным минимуном

На Ямале прожиточный минимум оказался одним из самых высоких в стране.
Прожиточный минимум на уровне почти 26 тыс. рублей установлен в Ямало-Ненецком автономном округе в 2026 году. ЯНАО вошел в число регионов с одним из самых высоких показателей в стране. Такие данные содержатся в материалах Минтруда России.
«Прожиточный минимум в размере более 25 тыс. рублей зафиксирован в Республике Саха (Якутия) — 28 598 рублей, Мурманской области — 26 406 рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 25 946 рублей, Сахалинской области — 25 757 рублей и Москве — 25 342 рубля», — говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на ведомстве.
Самые высокие показатели у Чукотского автономного округа — 49 431 рубль. Камчатского края — 33 333 рубля. Магаданской области — 32 954 рубля, Ненецкий автономный округ — 31 060 рублей. Таким образом, наибольшие значения зафиксированы на Дальнем Востоке и в северных территориях, где выше потребительские расходы и стоимость базового набора товаров и услуг.
Минтруд напоминает, что с 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум проиндексирован на 6,8%. Это автоматически увеличило размер социальных выплат, которые рассчитываются исходя из этого показателя. Речь идет о пособиях для семей с детьми, социальных доплатах к пенсиям и ряде выплат в рамках социального контракта.
Ранее исследовательское агентство «ПромРейтинг» включило ЯНАО в топ-10 регионов РФ с самым высоким прожиточным минимумом на 2026 год, отведя округу с показателем 25 946 рублей седьмое место. Тогда же отмечалось, что ЯНАО занял второе место в стране по доходам населения: среднедушевые доходы в округе составили 157,7 тысячи рублей в месяц.