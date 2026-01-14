ЯНАО вошел в число регионов с самым высоким прожиточным минимуном

Минтруд напоминает, что с 1 января 2026 года федеральный прожиточный минимум проиндексирован на 6,8%. Это автоматически увеличило размер социальных выплат, которые рассчитываются исходя из этого показателя. Речь идет о пособиях для семей с детьми, социальных доплатах к пенсиям и ряде выплат в рамках социального контракта.