Трамп: Нежелание Гренландии войти в состав США — «их проблема»

Президент США Дональд Трамп назвал нежелание Гренландии вступить в состав Соединенных Штатов «их проблемой». Об этом он заявил журналистам во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Так американский лидер прокомментировал слова главы гренландского правительства Йенса-Фредерика Нильсена о том, что Гренландия не хочет быть частью США и остров выбирает Данию.
— Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой, — цитирует Трампа ТАСС.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, в свою очередь, заявил, что США не получат остров. Он подчеркнул, что Гренландия никому не принадлежит.
Американской конгрессмен от Демократической партии Тед Лью ранее обратился к национальной армии с призывом игнорировать приказ президента США Дональда Трампа о вторжении в Гренландию, в случае если тот примет такое решение.
По данным СМИ, Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Но такой радикальный шаг, как сообщается, вызвал бы противоречия в отношениях США с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и привел бы к распаду НАТО.