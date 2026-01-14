Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита экс-мэра Владивостока обжаловала взыскание миллиардного имущества

ВЛАДИВОСТОК, 14 января, ФедералПресс. Защита экс-мэра Владивостока Владимира Николаева обжаловала решение суда о взыскании имущества на сумму свыше одного миллиарда рублей в пользу государства. Жалоба направлена на постановление Ленинского районного суда Владивостока, вынесенное в октябре 2025 года по иску Генеральной прокуратуры.

Источник: Freepik

«Жалобу подали, в настоящее время она обездвижена», — рассказала РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева, уточнив, что документ требует исправления допущенных нарушений.

Ранее суд удовлетворил требования надзорного ведомства об обращении в доход государства активов Николаева, его матери и ряда других лиц, приобретённых с нарушением антикоррупционного законодательства. Срок для подачи апелляционных жалоб другими ответчиками ещё не истёк.

Данное дело стало вторым масштабным иском Генпрокуратуры к экс-мэру и его родственникам. Первый иск был удовлетворен в мае 2025 года и касался имущества сестры Николаева — депутата Госдумы Виктории Николаевой, а также ряда компаний, где учредителем преимущественно выступала мать экс-градоначальника. Тогда в федеральную собственность перешли 821 объект недвижимости, включая санаторный комплекс «Амурский залив», а также было взыскано более 590 миллионов рублей. Апелляция на это решение была отклонена в декабре 2025 года.

Напомним, Владимир Николаев, возглавлявший Владивосток в 2004—2008 годах, ранее был осужден условно за превышение полномочий. В 2008 году условный срок был заменен на реальный из-за уклонения от регистрации, после чего Николаев покинул страну. Он вернулся в Россию спустя десять лет и в настоящее время ведет бизнес в Приморье.