Защита экс-мэра Владивостока обжаловала взыскание миллиардного имущества

«Жалобу подали, в настоящее время она обездвижена», — рассказала РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева, уточнив, что документ требует исправления допущенных нарушений.
Ранее суд удовлетворил требования надзорного ведомства об обращении в доход государства активов Николаева, его матери и ряда других лиц, приобретённых с нарушением антикоррупционного законодательства. Срок для подачи апелляционных жалоб другими ответчиками ещё не истёк.
Данное дело стало вторым масштабным иском Генпрокуратуры к экс-мэру и его родственникам. Первый иск был удовлетворен в мае 2025 года и касался имущества сестры Николаева — депутата Госдумы Виктории Николаевой, а также ряда компаний, где учредителем преимущественно выступала мать экс-градоначальника. Тогда в федеральную собственность перешли 821 объект недвижимости, включая санаторный комплекс «Амурский залив», а также было взыскано более 590 миллионов рублей. Апелляция на это решение была отклонена в декабре 2025 года.
Напомним, Владимир Николаев, возглавлявший Владивосток в 2004—2008 годах, ранее был осужден условно за превышение полномочий. В 2008 году условный срок был заменен на реальный из-за уклонения от регистрации, после чего Николаев покинул страну. Он вернулся в Россию спустя десять лет и в настоящее время ведет бизнес в Приморье.