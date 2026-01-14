Защита экс-мэра Владивостока обжаловала взыскание миллиардного имущества

Данное дело стало вторым масштабным иском Генпрокуратуры к экс-мэру и его родственникам. Первый иск был удовлетворен в мае 2025 года и касался имущества сестры Николаева — депутата Госдумы Виктории Николаевой, а также ряда компаний, где учредителем преимущественно выступала мать экс-градоначальника. Тогда в федеральную собственность перешли 821 объект недвижимости, включая санаторный комплекс «Амурский залив», а также было взыскано более 590 миллионов рублей. Апелляция на это решение была отклонена в декабре 2025 года.