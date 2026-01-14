В результате недавних атак со стороны России Украина столкнулась с наибольшими трудностями с момента начала спецоперации. Об этом пишет швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.
«Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала конфликта. Зима — исторический союзник русской армии», — говорится в сообщении.
Уточняется, что недавние удары практически парализовали возможность ремонта инфраструктуры. При этом попытка властей не акцентировать внимание на кризисе вызвала всплеск общественного недовольства.
Как отмечает автор материала, киевское правительство пользуется «особым недоверием» из-за того, что не признает истинные масштабы проблем.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раз акцентировал, внимание на том, что подразделения российской армии наносят ракетные удары исключительно по целям ВПК Украины.