Майкл Каррик назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

После серии неудачных матчей и отставки португальца Рубена Аморима 5 января, руководство клуба доверило Каррику возглавить команду. Даррен Флетчер, исполнявший обязанности тренера в двух предыдущих играх, не смог привести «МЮ» к победе, сыграв вничью с «Бёрнли» (2:2) в чемпионате Англии и проиграв «Брайтону» (1:2) в Кубке Англии.
Каррик ранее дважды исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» — после ухода Жозе Моуринью в 2018 году и после отставки Уле-Гуннара Сульшера в 2021 году, в штабе которого он работал. С 2022 по 2025 год Каррик занимал пост главного тренера «Мидлсбро». В качестве игрока «Манчестер Юнайтед» Каррик пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.
После 21 тура «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка. В следующем матче 17 января команда примет «Манчестер Сити». Болельщики с нетерпением ждут первых шагов нового тренера и надеются на улучшение результатов.
Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» прекратил сотрудничество с Рашидом Рахимовым, занимавшим пост главного тренера. Марат Сафиуллин, президент клуба, поблагодарил Рахимова за вклад в развитие команды, отметив его роль в победе в Первой лиге и успешном выступлении в РПЛ. По некоторым данным, новым наставником «Рубина» станет Франк Артига. «Рубин» ушёл на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ.
