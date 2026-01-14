Майкл Каррик назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Каррик ранее дважды исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» — после ухода Жозе Моуринью в 2018 году и после отставки Уле-Гуннара Сульшера в 2021 году, в штабе которого он работал. С 2022 по 2025 год Каррик занимал пост главного тренера «Мидлсбро». В качестве игрока «Манчестер Юнайтед» Каррик пять раз становился чемпионом Англии, побеждал в Лиге чемпионов, Лиге Европы и клубном чемпионате мира.