Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт посоветовал лучший материал для постельного белья и пижамы

Сомнолог Лебедева: Лучшим материалом для постельного белья является хлопок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сомнолог Дарья Лебедева назвала NEWS.ru самые подходящие материалы для здорового сна. По её словам, для постельного белья и ночной одежды идеально подходят натуральные и дышащие ткани, такие как хлопок, лён или бамбук.

— Постельное белье и пижама должны быть из натуральных дышащих материалов: хлопка, льна, бамбука. Синтетика может нарушать терморегуляцию и мешать засыпанию, — пояснила специалист.

Она также отметила, что для комфортного сна важна обстановка в комнате: в ней не должно быть хлама и рабочей техники, а цвета лучше выбирать спокойные, без ярких раздражителей и сильных запахов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске таможенники пресекли контрабанду леса почти на 400 млн рублей. Оказалось, что преступники отправили за рубеж 28,7 тысяч кубометров пиломатериалов.