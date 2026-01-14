Эксперт посоветовал лучший материал для постельного белья и пижамы

Сомнолог Дарья Лебедева назвала NEWS.ru самые подходящие материалы для здорового сна. По её словам, для постельного белья и ночной одежды идеально подходят натуральные и дышащие ткани, такие как хлопок, лён или бамбук.
— Постельное белье и пижама должны быть из натуральных дышащих материалов: хлопка, льна, бамбука. Синтетика может нарушать терморегуляцию и мешать засыпанию, — пояснила специалист.
Она также отметила, что для комфортного сна важна обстановка в комнате: в ней не должно быть хлама и рабочей техники, а цвета лучше выбирать спокойные, без ярких раздражителей и сильных запахов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске таможенники пресекли контрабанду леса почти на 400 млн рублей. Оказалось, что преступники отправили за рубеж 28,7 тысяч кубометров пиломатериалов.