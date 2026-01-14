В Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ погиб мирный житель

Мужчина погиб в результате детонации беспилотного летательного аппарата украинских формирований в городе Шебекино Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб.
«В городе Шебекино в результате детонации вражеского беспилотника погиб мирный житель», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Уточняется, что от полученных ран его смерть наступила на месте. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Напомним, 6 января украинский дрон-камикадзе совершил атаку на деревню Подлесные Новоселки в Севском районе Брянской области. При ударе БПЛА пострадали двое водителей агропромышленного комплекса. Их госпитализировали.
В ночь на 6 января в Твери один человек погиб после того, как обломок вражеского беспилотного летательного аппарата попал в окно одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. Кроме того, произошёл пожар.
13 января в Таганроге Ростовской области при атаке украинских беспилотников погибла 65-летняя женщина, проводившая уборку в здании, которое оказалось разрушено.