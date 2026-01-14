Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ погиб мирный житель

Глава Белгородской области Гладков выразил соболезнования в связи с гибелью мужчины при детонации БПЛА в Шебекине.

Источник: АиФ

Мужчина погиб в результате детонации беспилотного летательного аппарата украинских формирований в городе Шебекино Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб.

«В городе Шебекино в результате детонации вражеского беспилотника погиб мирный житель», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Уточняется, что от полученных ран его смерть наступила на месте. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 6 января украинский дрон-камикадзе совершил атаку на деревню Подлесные Новоселки в Севском районе Брянской области. При ударе БПЛА пострадали двое водителей агропромышленного комплекса. Их госпитализировали.

В ночь на 6 января в Твери один человек погиб после того, как обломок вражеского беспилотного летательного аппарата попал в окно одной из квартир девятого этажа многоквартирного дома. Кроме того, произошёл пожар.

13 января в Таганроге Ростовской области при атаке украинских беспилотников погибла 65-летняя женщина, проводившая уборку в здании, которое оказалось разрушено.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше