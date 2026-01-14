Буксующие грузовики мешают владивостокцам в утренний час пик

К этому часу проблемные зоны для водителей — это улица Луговая (затор перед перекрёстком с Горной в сторону площади), улица Светланская (перед перекрёстком с улицей Капитана Шефнера), улица Фадеева (очень плотный «бордовый» затор в сторону объездной трассы), выезд из микрорайона бухты Тихой (улица Сахалинская). Очевидцы предупреждают о препятствии в виде двух контейнеровозов, которые застряли на подъёме по улице Фадеева и парализовали движение всем остальным. Оценить тяжесть ситуации можно по комментарию одного из автомобилистов: «Какой же ****** ехать от Воропаевской развязки до Фадеевского моста 50 минут».
Ещё одна забуксовавшая фура, а также мелкое ДТП блокируют выезд на проспект 100-летия Владивостока с улицы Днепровской. Пробка в сторону проспекта имелась и по улице Постышева, но, по предварительной информации, уже без дополнительных катализаторов в виде автоаварий.
Также сохранялся затор от кольца Третьей Рабочей до кольцевого перекрёстка улицы Толстого и проспекта Красного Знамени. Участки замедленного движения оставались на проспекте 100-летия Владивостока в сторону Некрасовского путепровода.
При этом выезд из 71-го, 64-го, 63-го микрорайонов, с территории Снеговой Пади после начала рабочего дня был относительно свободен. Выезд с полуострова Шкота (Эгершельд) — затруднён. По сообщениям участников дорожного движения, путь от остановки «Маяк» до остановки «Улица Крыгина» занял 40 минут.
Возможно, дорожную обстановку немного улучшила крайняя мера — эвакуация автомобилей, мешающих уборке снега. Администрация Владивостока призывает автовладельцев воздержаться от парковки машин вдоль дорог, чтобы не мешать уборке снега и не создавать помех для движения транспорта. (К слову, платные парковочные зоны вдоль дорог снова работают в штатном режиме).
Однако в седьмом, восьмом часу утра дорожные заторы были серьёзные, более плотные и протяжённые, чем обычно в эти часы.