Буксующие грузовики мешают владивостокцам в утренний час пик

К этому часу проблемные зоны для водителей — это улица Луговая (затор перед перекрёстком с Горной в сторону площади), улица Светланская (перед перекрёстком с улицей Капитана Шефнера), улица Фадеева (очень плотный «бордовый» затор в сторону объездной трассы), выезд из микрорайона бухты Тихой (улица Сахалинская). Очевидцы предупреждают о препятствии в виде двух контейнеровозов, которые застряли на подъёме по улице Фадеева и парализовали движение всем остальным. Оценить тяжесть ситуации можно по комментарию одного из автомобилистов: «Какой же ****** ехать от Воропаевской развязки до Фадеевского моста 50 минут».