Конфликтного тигра, напавшего на домашнюю лошадь в Приморье, вернули в дикую природу

Амурского тигра, отловленного 8 января 2026 года вблизи посёлка Ключевой в Надеждинском районе, благополучно вернули в дикую природу, сообщила пресс-служба Центра «Амурский тигр».
«В дикую природу амурского тигра вернули специалисты охотнадзора Приморского края. Поддержку службе охотнадзора оказывает Центр “Амурский тигр”», — говорится в сообщении.
Отмечается, что хищник здоров. Тигра отловили после того, как зверь напал на лошадь, находившуюся на неохраняемом выпасе за пределами населённого пункта. Отлов провели в целях профилактики, чтобы исключить риск его появления в жилых зонах.
Напомним, что служба охотнадзора ведёт мониторинг ситуации в районе села Зеркального, где замечен другой конфликтный тигр. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность, не оставлять домашний скот без присмотра и избегать посещения прилегающих лесных территорий в одиночку.